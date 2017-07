De brug over de Boalserter Feart in Baard is de komende dagen gestremd voor al het scheepvaartverkeer. Volgens brugwachter Kobus Prins is de plek waar de as en het kamrad bij elkaar komen afgebroken. Dat gebeurde toen Prins de brug dinsdagmiddag wilde bedienen.

Medewerkers van de provincie hebben het mechaniek er woensdagochtend uitgehaald voor reparatie. Die reparatie zal drie tot vier dagen in beslag nemen. Er varen dagelijks tientallen schepen door de Boalserter Feart. Die moeten nu omvaren.