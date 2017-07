De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel komen met een flexpool om mensen met een bijstandsuitkering aan werk te helpen. De bedoeling is om ieder jaar drie mensen als flexibele medewerker in te zetten in het klantcontact-centrum van beide gemeenten.

Het mes snijdt volgens de gemeenten aan twee kanten: de mensen kunnen een jaar werkervaring opdoen en de gemeenten kunnen op drukke momenten de dienstverlening garanderen.