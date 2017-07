Drie inbrekers gepakt in Drachtstercompagnie

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in Drachtstercompagnie drie inbrekers aangehouden. De mannen hadden ingebroken in de sportkantine en gingen op de vlucht met een geldkistje, snoepgoed en flesjes bier.

De politie kon twee verdachten direct aanhouden, de derde ging op de vlucht. Met behulp van een politiehond kon ook deze inbreker nog gearresteerd worden.

Het gaat om een 17-jarige jongen uit de gemeente Smallingerland, een 18-jarige jongen uit Emmeloord en een 18-jarige jongen zonder vast adres.