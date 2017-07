Hoe blijven de winkels en bedrijven van Stiens ook in de toekomst bestaan? En hoe behoud je een leefbaar centrum? Over die vragen hebben tientallen ondernemers de afgelopen maanden nagedacht en gebrainstormd hoe het winkelhart van Stiens de komende jaren een impuls kan krijgen. Over het resultaat van die bijeenkomsten gaf de ondernemersvereniging dinsdagmiddag een presentatie.