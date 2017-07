Raad Smallingerland: ''Geen extra geld naar De Lawei''

Er gaat geen extra geld meer naar schouwburg De Lawei in Drachten. Als de schouwburg wel in hoger beroep wil, dan is dat voor eigen risico. Dat was dinsdagavond de uitkomst van het spoeddebat in de raad van de gemeente Smallingerland. De collegepartijen PvdA, D66, ChristenUnie en de SP steunen daarnaast de motie voor een raadsonderzoek, naar wat er precies fout gegaan is bij De Lawei.

De schouwburg verloor een arbitragezaak van bouwbedrijf Van Norel uit Epe. Dat kost de gemeente op zijn minst 4,5 miljoen euro. De verloren zaak was voor wethouder Marja Krans de reden om haar ontslag in te dienen.