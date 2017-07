Sherida Spitse: "We voelen geen druk, we gaan ervoor"

De Nederlandse voetbalvrouwen zijn goed begonnen aan het Europees Kampioenschap, dat in Nederland gespeeld wordt. Afgelopen zondag werd de openingswedstrijd met 1-0 gewonnen van topland Noorwegen. Eén van de vaste waarden in het elftal is de 27-jarige Sherida Spitse uit Sneek. Zij is blij dat het toernooi van start is: "Lekker dat het eindelijk begonnen is en dat je het afsluit met drie punten, dat is wel heerlijk". Ze had nooit kunnen bedenken dat er 2.1 miljoen mensen voor de buis zouden zitten, nog meer dan dat er naar de finale van Champions League zagen.

Druk? Wat is dat?

De Oranjeleeuwinnen hebben geen last van druk, zegt Spitse. "We hebben heel veel vertrouwen in elkaar en in de ploeg als geheel". Volgens haar kan het team heel ver komen, ze hebben veel kwaliteiten in huis en willen elkaar aan alle kanten helpen.

Denemarken en België

Donderdag spelen de Oranje leeuwinnen in Rotterdam om 20.45 uur de tweede wedstrijd van de poule tegen Denemarken en komende maandag is de derde poulewedstrijd tegen België, dan spelen ze in Tilburg.