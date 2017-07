Donkerbroek wil scholen en mfc in één gebouw

Donkerbroek wil een nieuw multifunctioneel centrum combineren met de bouw van een nieuwe school. Dorpsbelang Donkerbroek heeft daar dinsdagavond in de raad hartstochtelijk voor gepleit. Ze deden dat ook uit naam van de medezeggenschapsraad van beide basisscholen. De scholen gaan fuseren en het dorp voelt er niets voor om één van beide schoolgebouwen te verbouwen. Ze willen liever een frisse start voor iedereen in een nieuw gebouw.

En omdat de wens voor een multifunctioneelcentrum al langer bestaat, is het volgens het dorp nu dé kans om drie vliegen in één klap te slaan. De raad moet nog in beraad over de plannen, wanneer daar duidelijkheid over komt is nog onbekend.