SC Heerenveen wint oefenpot van FC Volendam met 3-1

SC Heerenveen heeft dinsdagavond in Witmarsum de oefenwedstrijd tegen FC Volendam met 3-1 gewonnen. De beste kansen waren er het eerste kwartier voor de Volendammers, maar het was Kobayashi die in de 16e minuut Heerenveen op voorsprong zette. Heerenveen was daarna de sterkere partij, maar kreeg in de 35e minuut toch de gelijkmaker om de oren. De bal leek over de achterlijn geweest te zijn, maar de goal werd desondanks toch goedgekeurd. In de tweede helft scoorde Stijn Schaars in de 60e minuut uit een voorzet van Reza en meteen daarna scoorde Reza zelf na een voorzet van Ødegaard de 3-1. Volendam probeerde het nog wel,maar met dank aan een prima keepende Wouter van der Steen, bleef het 3-1. Komende zaterdag speelt Heerenveen op de Veendag om 4 uur tegen Genclerbirligi uit Ankara.

Opvallende afwezige bij SC Heerenveen was Sam Larsson. Hij zou maandag geweigerd hebben om aan het fotomoment deel te nemen. Daarop heeft trainer Jurgen Streppel aan Larsson gevraagd om thuis te blijven. ''Dat kan ik niet accepteren. Dat zijn niet de normen en waarden van Heerenveen'', volgens Streppel. Er volgt nog een sanctie of boete tegen Larsson.

Opstelling SC Heerenveen:

Van der Steen, Schmidt, Høegh (78. Van Amersfoort), Van Aken (45. Pierie), Cavlan, Schaars, Kobayashi (78. Vlap), Thorsby, Ødegaard, Veerman (45. Reza) en Zeneli (45. Johnsen).

Er zijn vandaag meer dan 2000 toeschouwers! #heevol pic.twitter.com/iD4aPNrEuf — sc Heerenveen (@scHeerenveen) July 18, 2017