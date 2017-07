De PvdA in Tytsjerksteradiel heeft Ellen Bruins Slot unaniem als nieuwe wethouder voorgedragen. Zij zal Houkje Rypstra opvolgen. Houkje Rypstra wordt per 1 september directeur van de Vereniging Circulair Friesland. Bruins Slot is geboren in de Zaanstreek en woont al twintig jaar in Fryslân. Ze is sinds mei 2009 fractievoorzitter van de PvdA.