'Wâldgieltsjes' met een kruiwagen over het Wad verspreiden

Tiemen Kuipers van aardappelgroothandel Greydanus in Heerenveen staat voor een bijzondere missie. Hij brengt woensdagochtend een kruiwagen vol met de eerste rijpe 'Wâldgieltsjes' (speciale aardappelen afkomstig uit de Friese Wouden) naar Ameland. De delicatesse-aardappelen zijn voor de oudste groenteboer op het Waddeneiland, Klaas Jan Engels in Hallum. Elk jaar organiseert de groothandel een bijzondere actie om de 'nieuwe Wâldgieltsjes' te vervoeren, en deze keer wordt er een tocht naar Ameland gemaakt.

Kuipers vertrekt woensdagmiddag om 13.15 uur vanuit Peasens-Moddergat. Hij verwacht woensdagavond in Nes op Ameland te arriveren. Of de aardappelen droog overkomen, is nog maar de vraag. Dat hangt van de waterstand af. Kuipers is optimistisch over zijn avontuur. "of ze nou droog of nat zijn, ik zal ze op Ameland afleveren!"

Donderdagochtend krijgt groenteboer Klaas Jan Engels het kistje met 'Wâldgieltsjes' aangeboden bij Coop Bakker in Hallum. Daarna volgt er een proeverij van de aardappelen voor het publiek.