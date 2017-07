NHL wint het WK Solarboot in Monaco

Een team studenten van hogeschool NHL heeft afgelopen weekend in Monaco het WK Solarboot op hun naam geschreven. Dat is het wereldkampioenschap voor boten die op zonne-energie varen. In de A-klasse waren de Leeuwardersop het water tussen Monaco en het Franse Nice het snelst. In totaal deden er 21 teams, afkomstig uit zeven verschillende landen, mee aan de wedstrijd. Voor het team van de NHL was het de eerste keer dat ze meededen.