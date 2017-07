Partijen om tafel over festivals in Groene Stjer

De actiegroep Groene Ster Duurzaam, de gemeente Ljouwert en de organisatie van Welcome to the Village stappen niet meer naar de rechter en willen er met zijn allen uitkomen. Dat bleek dinsdagmiddag bij het kort pleidooi over het festival dat dit weekend bij Leeuwarden gehouden wordt. De rechter in de zaak kon het festival dit jaar niet verbieden, maar heeft schoon genoeg van de conflictsituatie. Hij vroeg de partijen om samen tot een oplossing te komen, anders bestaat de kans dat het festival vanaf 2018 niet meer gehouden kan en mag worden.

Voor de zoveelste keer boog de rechter zich dinsdag over de vraag of het Groene Stergebied bij Leeuwarden wel geschikt is als festivalterrein. Zo wordt er al een tijd geklaagd over de nadelen voor de natuur bij de Groene Ster, maar bijvoorbeeld ook over overlast voor omwonenden en de drukte voor het verkeer.

Komend weekend is de vijfde editie van Welcome to the Village.