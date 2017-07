Melkveehouder en Wetterskip strijden om laagje klei

Het conflict tussen een melkveehouder uit It Heidenskip en Wetterskip Fryslân over een laagje klei op een weg loopt steeds steeds verder op. Beide partijen troffen elkaar dinsdag voor de Raad van Staten. De boer stortte drie jaar geleden veengrond in de beschermingszone van de kade aan de Fluezen. It Wetterskip wilde dat er weg hebben en legde de boer een dwangsom op, maar de boer weigerde die te betalen.

Later vond it Wetterskip het goed als de boer de grond met een laagje klei af zou dekken, maar dan moest hij dat zelf betalen. Maar dat wilde de man ook niet, omdat hij de veengrond daar met toestemming van een toezichthouder van it Wetterskip gestort heeft, zegt hij. Volgens it Wetterskip had die toezichthouder daar echter niets over te zeggen.

De Raad van Staten doet over zes weken uitspraak.