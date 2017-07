Misschien toch weer snelvaren op de Burgumer Mar

Het snelvaren op de Burgumer Mar wordt misschien weer mogelijk. Snelvaren en waterskieën is al sinds 2003 verboden op dit meer, maar een groep watersporters en ondernemers in Tytsjerksteradiel heeft de gemeente en provincie gevraagd om het weer toe te laten.

Onderbouwing

Gedeputeerde Staten is in principe wel bereid om hier aan mee te werken, maar wil graag dat de gemeente Tytsjerksteradiel het plan verder onderbouwt in overleg met voor- én tegenstanders van het snelvaren. De provincie wil graag weten om wat voor activiteiten het precies gaat en ook om welk stuk van de Burgumer Mar. De provincie geeft de gemeente ook het advies om met een brede watersportvisie voor de hele gemeente te komen, waarin aangegeven wordt op welke exacte plek ruimte is voor snelvaren en funsports.

Als die onderbouwing er voor 1 oktober ligt kunnen Provinciale Staten begin volgend jaar een besluit nemen. In dat geval kan na het broedseizoen van 2018 het snelvaren weer toegestaan worden op de Burgumer Mar. Het gaat de initiatiefnemers met name om de zogenaamde 'waterfunsports'.