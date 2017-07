FIDEO: Fries feest in Elst bij Nijmeegse Vierdaagse

Tine Wiersma uit Oudebiltzijl woont al 13 jaar in het Gelderse Elst. Ieder jaar komen de lopers van de Nijmeegse Vierdaagse door haar straat. Als 'Fries om utens' hangt ze dan de Friese vlag uit, om zo op te vallen bij de Friese wandelaars. En het werkt, want een vaste groep Friezen wipt ieder jaar even bij haar aan. Maar ook niet-Friezen zijn welkom.

Er doen dit jaar 753 Friezen mee, het is niet bekend of ze ook allemaal even bij Tine Wiersma langs gaan...... Henk Kroes uit Bozum in ieder geval wel.