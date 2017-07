De brandweer heeft dinsdagmorgen een ree gered uit het slibdepot aan de Tramwei in Joure. Het dier was weggezakt in het drijfzand en kon er niet meer uitkomen. Met behulp van planken en touwen, lukte het de brandweer na drie kwartier de ree te bevrijden. Daarna werd het beest schoongespoten en aan de andere kant van de weg weer vrijgelaten.

Een ree was in het slibdepot bij de tramwei terecht gekomen, doormiddel van planken konden we het beestje weer op het droge krijgen. pic.twitter.com/E5vcbTU3Pw — Brandweer Joure (@Brandweer_Joure) July 18, 2017