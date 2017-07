Kwadrantgroep probeert werkdruk personeel te verlagen

Zorgorganisatie Kwadrantgroep zal zich er voor inzetten om de werkdruk bij het personeel te verminderen. Dat zegt de organisatie in reactie op de petitie die werknemers dinsdagmiddag heeft aangeboden aan de Raad van Bestuur. Ze willen minder druk en meer waardering voor wat ze doen.

Volgens de Kwadrantgroep zijn de eisen besproken met het personeel en de vakbond. Er zijn afspraken gemaakt over hoe ze er met elkaar mee aan de slag gaan. Over een paar weken gaan ze weer om tafel, om te kijken of de situatie verbeterd is.