Tennisser Sander Arends uit Leeuwarden heeft dinsdag de eerste ronde van het ATP-toernooi in Bastad overleeft. Met zijn dubbelspelpartner Matwé Middelkoop won hij van Motti uit Italië en Ramos-Vinolas uit Spanje. Op het Zweedse gravel werd het na ruim in uur 6-4 en 7-6 voor het Nederlandse duo. De tegenstanders in de tweede ronde zijn nog niet bekend.