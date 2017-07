Controle op brandveiligheid in Smallingerland

Smallingerland start na de zomer met de controle op de brandveiligheid in oudere gebouwen met houten vloeren in het centrum van Drachten. Het afgelopen jaar heeft de gemeente een steekproef gedaan en is er geconstateerd dat meer dan de helft van de gebouwen niet voldoet aan de voorschriften voor brandveiligheid.

Bij de controle wordt met name gekeken of er interne brandscheidingen tussen de woningen en de bedrijven in het centrum van Drachten zijn. Ook wordt er gekeken of er vluchtroutes zijn. Met name gebouwen die nog nooit verbouwd zijn, voldoen niet aan de brandveiligheid.