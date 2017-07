Gemeente Leeuwarden gaat in beroep voor windmolen Reduzum

De gemeente Leeuwarden gaat in beroep bij de Raad van State tegen het besluit van Gedeputeerde Staten om geen toestemming te geven voor een nieuwe windmolen in Reduzum. De bestaande molen is aan vervanging toe, maar de provincie gaat niet akkoord met een nieuwe molen. De provincie wil niet meer investeren in solitaire molens, maar ziet liever een groot windmolenpark.

De gemeente Leeuwarden vindt het besluit van de provincie niet zorgvuldig. Volgens de gemeente heeft de provincie in 2015 het windmolenbeleid aangepast zonder dat te motiveren en te communiceren. Onacceptabel, vindt Leeuwarden. De gemeente wijst er ook op dat er per geval bekeken moet worden wanneer er een ontheffing gegeven kan worden voor een windmolen. Daar zegt de provincie echter niets over volgens Leeuwarden. Die meldt alleen dat het verzoek van Reduzum in strijd is met het beleid. Leeuwarden vindt dat de provincie met een betere motivatie moet komen.