St. Juste verruilt SC Heerenveen voor Feyenoord

Feyenoord neemt Jeremiah St. Juste over van SC Heerenveen. De voetballer is deze dinsdag gekeurd en heeft een contract getekend voor vier jaar. De bedoeling is dat St. Juste meteen met de Rotterdammers meegaat op trainingskamp naar Oostenrijk. Daar oefent Feyenoord zaterdag tegen SC Freiburg.

De 20-jierrige St. Juste heeft de jeugdopleiding van SC Heerenveen gedaan en debuteerde op 24 januari 2015 bij de club. Hij speelde 75 officiële wedstrijden en scoorde drie keer voor de SC Heerenveen.

St. Juste moet bij zijn nieuwe club Feyenoord achterin strijden voor een plekje met Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden.