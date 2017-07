Ronald McDonaldhuis krijgt donatie van De Friesland

De Friese Ronald McDonaldhuizen kunnen 400 overnachtingen realiseren in het Ronald McDonaldhuis in Leeuwarden en in De Hoeve in Beetsterzwaag. Het geld dat nodig is om die extra overnachtingen te kunnen aanbieden, komt van De Friesland Zorgverzekeraar. Die heeft daarvoor dinsdag een cheque overhandigd met een waarde van ruim 26.000 euro.

In een Ronald McDonaldhuis kunnen gezinnen dichtbij de kinderen blijven en slapen, als die zijn opgenomen in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. De Friesland heeft het geld bijelkaar gebracht met diverse activiteiten. Een daarvan was de HomeRide, een sponsor-fietstocht waarbij deelnemers 500 kilometer fietsen in 24 uur tijd om geld in te zamelen voor Ronald McDonaldhuizen.