Aantal inwoners Fryslân toegenomen in 2016

Het aantal inwoners van Fryslân is sinds 1 januari van dit jaar met 0,1 procent wat toegenomen in vergelijking met een jaar geleden. De groei lijkt vooral te komen door de komst van asielmigranten naar de provincie. Dat meldt het Fries Sociaal Planbureau op basis van gegevens van het CBS. Eerder nam het inwonertal juist steeds wat af.

De gemeenten Leeuwarden, De Fryske Marren en Smallingerland hadden de grootste groei. In de afgelopen maanden is vooral het aantal asielzoekers en statushouders toegenomen. Naar verwachting is de bevolkingsgroei tijdelijk. Sinds 2015 sterven er in Fryslân meer mensen dan dat er worden geboren. Dat zal de komende jaren alleen maar toenemen doordat er steeds meer ouderen zijn.