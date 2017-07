Diefstal en vernielingen op begraafplaats Harlingen

Op de algemene begraafplaats aan de Begraafplaatslaan in Harlingen zijn het afgelopen weekeinde meerdere zaken vernield. Koperen hekjes en ander koperwerk zijn met grof geweld verwijderd en meegenomen. Daardoor is er schade ontstaan aan graven en grafstenen.

De daders hebben het hek van de begraafplaats vernield, waarna ze met een auto het terrein zijn opgereden. De gemeente Harlingen heeft aangifte gedaan van de vernieling en diefstal. Er is een inventarisatie gemaakt van de schade aan de graven. De komende tijd worden nabestaanden geïnformeerd.

Wethouder Le Roy van Harlingen noemt de vernielingen respectloos. “Onze monumentale begraafplaats is van onschatbare waarde voor onze gemeente, haar inwoners en vele anderen. We zijn altijd zeer zuinig op de begraafplaats en voeren de werkzaamheden zeer zorgvuldig uit. We zijn dan ook erg geraakt dat er het afgelopen weekend zo respectloos is huisgehouden op onze begraafplaats”

De politie roept getuigen op om zich te melden.