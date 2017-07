Wielrenner Bauke Mollema komt naar de 36ste Profronde van Surhuisterveen. Mollema werd afgelopen zondag winnaar van de 15e etappe in de Tour de France. De organisatie van de Profronde is zeer ingenomen met de komst van Mollema. In 2013 wist hij de Profronde te winnen. Ook Giro-winnaar Tom Dumoulin doet dinsdag 25 juli mee in Surhuisterveen en ook Pieter Weening ontbreekt niet.