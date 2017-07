Vijf jonge Friese dammers gaan naar Italië

Fries dammen wordt steeds populairder in het buitenland, het wordt zelfs in Italië gespeeld. Vijf jonge Friese dammers gaan van 23 tot 26 juli naar Italië om het daar op te nemen tegen een ploeg met vijf Italiaanse kinderen. Het is een tegenbezoek: de dammers uit Aosta zijn afgelopen jaar november al in Leeuwarden geweest. Ze deden mee aan het kampioenschap FRYSK! voor basisschoolkinderen en wonnen toen meteen het toernooi. De spelvorm FRYSK! is een soort van eindspel van vijf tegen vijf schijven dat gespeeld wordt binnen de regels van het Fries dammen. Dat staat nu ook weer op het programma, maar de Italiaanse variant van het damspel komt ook aan bod.

De Friese ploeg bestaat uit Marten Algra, Nynke Brouwer, Marije Frankena, Willem Kroon en Jurgen Popma. Marten komt uit Lollum, de anderen allemaal uit Blauwhuis. De kinderen zijn al een poos druk aan het trainen onder leiding van Jappie de Jong (Blauwhuis) en Liuwe Westra (Lollum).