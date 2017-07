Fietsers moeten veiliger oversteken op provinciale weg N369

Drie oversteekplaatsen in de weg N369 worden veiliger gemaakt voor (brom)fietsers. Het gaat om oversteken bij het kruispunt met de Reitsmastrjitte bij Harkema en bij de Skieppedrifte en bij de Ikkersreed, beide in Drogeham.

Ook komt er een nieuwe stille asfaltlaag van de rotonde bij It Jachtfjild (Blauwhuisterweg) of onder Boelenslaan tot en met de rotonde bij Kootstertille. Het werk aan de weg wordt gecombineerd met onderhoud aan de brug over het Prinses Margrietkanaal bij Koostertille.

Het werk begint eind juli en moet een maand later gedaan zijn.