"Slagboomhangers" melden zich bij ProRail: het spijt hun

De jongens die bij de spoorweg-overgang bij Skillaard aan de slagbomen hingen en daar een filmpje van plaatsten op internet, hebben zich maandag gemeld bij ProRail. Ze zeggen dat het hun enorm spijt. Volgens een woordvoerder heeft een van de jongens gebeld en zijn gegevens gegeven. Het gaat om twee jongens van zestien en zeventien jaar die aan de slagbomen hingen en een jongen van achttien die het filmde. ProRail doet aangifte en onderzoekt of het mechanisme beschadigd is. Eventuele schade wordt op de jongens verhaald.

Ontoelaatbaar

Volgens de spoorbeheerder zijn ze ''geschrokken van alle aandacht die hun daad heeft gegenereerd op sociale media. De daders betuigen diepe spijt en zien in dat hun gedrag ontoelaatbaar is geweest.'' De video zou al anderhalve maand geleden zijn gemaakt en pas later op internet zijn gezet. ProRail heeft veel reacties gekregen. ''Je kunt op sociale media zien dat mensen heel verontwaardigd zijn.'' De woordvoerder wijst erop dat zulke gevaarlijke stunts een overtreding zijn van de Spoorwet.