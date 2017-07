Een vrouw uit Dokkum is maandag veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur voor het rijden onder invloed van heroïne. Ze had de heroïne gekocht op De Weaze in Leeuwarden en in de auto gebruikt. Volgens de vrouw heeft ze niet meer dan een meter gereden, maar voor de politierechter was dat toch erg genoeg om haar de werkstraf op te leggen. Ook is ze haar rijbewijs kwijt.