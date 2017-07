Cambuurstadion komt er: gemeente steekt er 4,5 miljoen in

De gemeente Leeuwarden steekt definitief 4,5 miljoen euro in de bouw van een nieuw Cambuurstadion bij het WTC terrein in de stad. De gemeenteraad heeft maandagavond met grote meerderheid voor het voorstel gestemd. Daarmee is de komst van het nieuwe stadion gegarandeerd.

Overwinning

Cambuurdirecteur Gerald van den Belt was euforisch na het besluit: ''"Ik denk dat dit in alle opzichten een goede beslissing is. Het is een mooi signaal van de gemeenteraad naar de stad en naar de club. Hiermee hebben we de belangrijkste overwinning van het jaar al vroeg in het seizoen binnen."

Spannende avond

Hoewel het voor de meest mensen op de volle tribune een spannende avond was, viel dat voor wethouder Henk Deinum wel wat mee: ''Ik wist dat er een ruime meerderheid was voor de ontwikkeling bij het WTC. Er was alleen een klein verschil van opvatting over hoe wij dat moeten betalen.''

Belastingcenten

Een van de partijen die vragen had bij de financiering was de ChristenUnie: ''Wij vinden eigenlijk dat een commercieel bedrijf als Cambuur zichzelf moet redden. Daar hoeven geen belastingcenten bij.'', zei fractievoorzitter Frits Rijpma. Toch stemde zijn partij voor het voorstel. ''Wij moesten voor het hele plan zijn of er tegen. Het plan is voor Leeuwarden te belangrijk om nee tegen te zeggen. Maar ik erger mij er mateloos aan dat wij er belastinggeld in moeten steken.''