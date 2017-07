Rianne de Vries breekt enkel: "Dit is heel zuur"

Rianne de Vries (26) uit Akkrum heeft maandagochtend de enkel gebroken bij een training. De shorttrackster was aan het schaatsen op het zomerijs van Thialf toen ze plotseling onderuit ging. De schaats schoot ineens weg en ze kon een val niet meer tegengaan. ''Eerst deed het erg veel pijn, maar die pijn trok snel weg. Ik dacht dat het wel meeviel.'', zegt de Europees kampioen op de 500 meter. Na onderzoek was duidelijk dat de enkel was gebroken. Het is nog niet duidelijk of ze moet worden geopereerd. Voorlopig kan nog niet worden gezegd hoe lang het duurt voordat de enkel is hersteld.

Olympische Spelen

Het is een grote tegenslag voor de schaatster die aan het trainen is voor de Olympische Spelen. Ze is een belangrijke schakel in het team voor de relay. ''Erg zuur dat dit nu gebeurt, maar ik heb een geweldig team om mij heen. Iedereen doet zijn uiterste best om mij zo snel mogelijk weer op het ijs te krijgen. Het zal minder gemakkelijk worden dan voor de rest, maar ik ga ervoor. De Spelen zijn gewoon nog in beeld!''