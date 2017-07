Wad krijgt drie ton, maar moet daar wel iets voor doen

In Den Haag wordt deze dagen besloten tot het overmaken van 300.000 euro voor het Waddengebied. Dat is het geld dat hoort bij de verkiezing van het Wad als mooiste natuurgebied van Nederland in oktober afgelopen jaar. Het geld wordt niet zomaar overgemaakt. Om verboden staatssteun te voorkomen, moet er eerst een subsidieaanvraag worden ingediend. Die aanvraag wordt nu bekeken. Het meeste geld gaat naar initiatieven om kinderen kennis te laten maken met het Waddengebied en duurzaam tourisme.

Nationaal Park

Naast geld helpt het ministerie van Economische Zaken ook met het maken van een nationaal park nieuwe stijl en het vinden van een nieuw, meer internationaal publiek voor het natuurgebied. Daarmee kan de prijs ook het begin worden van het Waddengebied als een groot nationaal park, zegt het Friese hoofd van Staatsbosbeheer Jesler Kiestra. Maar wel zonder dat zoiets gevolgen heeft voor de bestaande nationale parken.