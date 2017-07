Rody de Wolff is Nederlands kampioen tienkamp

De 20-jarige tienkamper Rody de Wolff uit Sint Nicolaasga werd afgelopen weekeinde Nederlands kampioen. Hij deed voor het eerst mee als senior en verbeterde zeven van de tien persoonlijke records. ''Ik had niet verwacht dat ik de pr's zou verbeteren, en de titel had ik ook niet verwacht. Na het eerste onderdeel bleek dat de vorm er wel was. Dat kan wel wat leuks worden dacht ik'', vertelt Rody de Wolff.

Blessures

Hij had in de winter last van verschillende blessures. "Ik had een scheurtje in de hamstring, toen heb ik er twaalf weken uitgelegen en daarna had ik achillesklachten." Hij heeft er zelfs aan gedacht om ermee te stoppen. "Wil ik mijn lichaam nog verder kapotmaken? Maar ik ben nu wel blij dat ik doorgegaan ben. Deze titel geeft vertrouwen voor het volgende seizoen."