Café in Blauwhuis is na verbouwing weer geopend

Café De Vriendschap in Blauwhuis heeft maandag open huis. De officiële opening is gedaan door oud-commissaris Hans Wiegel. De eigenaren van het dorpscafé, Gerard en Gerda de Wolff hebben de grote zaal van het café volledig verbouwd, modern ingericht en zijn klaar voor de toekomst.

Gerard Reve

In de vroegere slijterij van het café is een tentoonstelling ingericht met foto's over de tijd dat schrijver Gerard Reve in buurdorp Greonterp met zijn vrienden woonde en werkte in de jaren zestig. Hij schreef er ook een gedicht 'Graf te Blauwhuis' dat over de oom van Sicco Rypma gaat die in de Tweede Wereldoorlog omkwam. De tentoonstelling is tot 1 oktober te zien.