School De Roerganger enthousiast over zit- en stabureau's

Zowel de leerlingen van groep 4 als de docenten van christelijke basisschool De Roerganger in Heerenveen zijn enthousiast over de proef met de zit- en stabeureau's in de schoolklas. Ruim 95 procent van de kinderen vindt de bureau's prettiger werken dan het gewone schoolbankje.

De Roerganger deed mee aan een proef van Sport Fryslân, voor gezondere lessen op scholen. Lang zitten is slecht voor de gezondheid, zo blijkt uit onderzoek. Sport Fryslân wil met de positieve uitkomsten van deze proef nu ook andere scholen stimuleren om vaker staand les te geven.