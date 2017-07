Schoolkinderen Rotsterhaule bedenken game over planeten

Leerlingen van openbare basisschool De Schakel in Rotsterhaule maken dinsdag op een bijzondere manier kennis met de planeten. Samen met het Eise Eisinga Planetarium in Franeker heeft de school een zogenaamd virtual reality programma ontwikkeld. De kinderen kunnen met behulp van dit programma met de planeten spelen. Doel is dat de lesstof zo beter blijft hangen. De kinderen hebben zelf ook meegewerkt aan het opstellen van het programma.