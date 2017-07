Smile; emoji maar Fries!

Heb je vandaag al een appje met een smiley verstuurd? Wel eventjes doen, want het is vandaag wereld emojidag! In 1990 gebruikten ze in Japan de poppetjes al op hun mobieltjes, maar toen de iPhone uitkwam werd de emoji pas echt populair. Er is zelfs een officiële raad die bepaalt welke emoji's er allemaal uitkomen.

Van een gezellig bruin drolletje tot de klinkende bierpullen. Je hebt ze vast wel eens gebruikt. Er is overal wel een emoji voor. Maar toch ontbreekt er nog iets. Friese emoji's. Deze moet je hebben!

Ben je net zo verliefd op Fryslân als wij? Met deze emoji laat je je gevoelens nog beter spreken!

Deze mag niet ontbreken, onze Friese vlag op jouw mobiele telefoon.

Een Friese kus. Dit is echte liefde!

Geen bruine Bleske maar een zwarte Sytske. Het Friese paard past perfect in jouw mobiele stal.

Fryslân, je leeft in mijn hart!