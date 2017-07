Dood Tjeerd van Seggeren is nog altijd mysterie

De dood van Tjeerd van Seggeren is nog altijd een groot mysterie. De politie liet maandag weten dat ze de gouden tip die moet leiden tot de oplossing nog niet heeft gekregen. De inwoner van Kollumerzwaag werd vorige week gevonden in een weiland bij De Westereen nadat hij bij een plaatselijk festival was geweest.

Een paar dagen geleden meldde de politie dat de 37-jarige Van Seggeren mogelijk aangereden is. In de zoektocht naar getuigen is een oproep gedaan op Facebook. Die is ruim 100.000 keer bekeken en bereikte 35.000 mensen in de omgeving van De Westereen. Dat leverde een aantal reacties op, maar de gouden tip zat er nog niet bij.