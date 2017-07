Paraffine aangetroffen op strand Vlieland

Op het Noordzeestrand van Vlieland is het afgelopen weekend paraffine aangetroffen. Het spul ligt op het strand tussen het terrein fan defensie en de strandovergang bij de Fortweg. Paraffine ziet eruit als kaarsvet. Het is niet schadelijk voor mensen of het milieu, maar mensen en dieren kunnen wel ziek worden wanneer ze het binnenkrijgen. De politie waarschuwt hondenbezitters om op te letten dat de dieren geen paraffine opeten.

Rijkswaterstaat begint dinsdag met het opruimen van de paraffine. Dat gebeurt met een zogenoemde beach cleaner. Die zeeft het zand uit de paraffine en ruimt het strand op. Eerder werd op Texel ook al hetzelfde spul gevonden. Dat zijn echter kleinere brokjes verspreid over een groot oppervlak, waardoor het niet op te ruimen valt.