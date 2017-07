Drachtster krijgt twee jaar cel voor overval in Opeinde

De man uit Drachten die vorig jaar in oktober met zijn tweelingbroer een huis in Opeinde heeft overvallen, moet twee jaar de cel in. Na het uitzitten van zijn celstraf moet hij van de rechter naar een kliniek om van zijn drugsverslaving af te komen. Ook moet hij zich laten behandelen voor zijn psychische problemen.

De man heeft naast de overval in Opeinde nog meer misdrijven op zijn kerfstok. Zo mishandelde hij met zijn broer de bestuurder van een bestelbus, brak hij diverse malen in, stal hij tot twee keer toe een boot met trailer en mishandelde hij de partner van zijn moeder. Volgens zaakkundigen heeft de Drachtster persoonlijke en psychische problemen en is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Zijn broer werd twee maanden geleden ook veroordeeld tot twee jaar cel.