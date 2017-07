Dreigende financiële problemen bij damesvoetbal H'veen

Er dreigen opnieuw financiële problemen voor het damesvoetbalteam van SC Heerenveen. Hoofdsponsor Univé heeft de bijdrage verlaagd. Het bestuur zit bovendien met de afhandeling van het contract van trainer Jan Schulting. Die kreeg begin deze maand ontslag. Reden voor zijn ontslag is de slechte communicatie tussen de trainer en de speelsters. Schulting had nog een contract dat doorliep tot volgend jaar.

Voorzitter Wout de Jong en bestuurslid Dennis Klaster zijn tegelijk met Schulting opgestapt. Beide vonden dat het ontslag te veel financiële risico's met zich meebrengt. Schulting's ontslag kost hoe dan ook geld en dat is er op dit moment niet. Beide bestuursleden hadden liever gezien dat er een tussenpersoon aangesteld zou worden. Die zou moeten zorgen voor betere communicatie. Een meerderheid binnen het bestuur vond dat echter geen goede oplossing.

Froukje Hofland is nu de nieuwe voorzitter. Zij is druk bezig om alles voor het begin van het nieuwe seizoen weer op de rit te krijgen. Ze wil verder geen commentaar geven op de dreigende financiële problemen. Assistent-trainer Anouk Bruil neemt de taken nu eerst over. Ze begint dit jaar bij de KNVB aan de opleiding tot trainer-coach betaald voetbal. Naast haar opleiding zal ze komend seizoen ook de nieuwe hoofdtrainer assisteren.

De speelsters van SC Heerenveen zijn tot 7 augustus vrij. Daarna beginnen ze aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen.