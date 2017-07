Onduidelijkheid over banenverlies bij ING in Leeuwarden

Het is nog niet duidelijk hoeveel ING-medewerkers in Leeuwarden hun baan zullen verliezen. Maandag werd bekend gemaakt dat de bank de komende jaren 7000 banen zal schrappen. Met de ontslagen wil het bedrijf 900 miljoen euro besparen. Volgens Harold Reusken van de ING wordt in een later stadium bekend gemaakt wat dit voor het kantoor in Leeuwarden betekent.

Geen goed excuus

Volgens de ING zijn er steeds minder medewerkers nodig bij de bank, omdat klanten hun bankzaken via internet regelen. Volgens Annika Heerekop van vakbond FNV is de digitalisering geen goed excuus voor deze ontslagronde, omdat digitalisering geen nieuw fenomeen is. Heerekop merkt dat banken voorzichtiger handelen na de kredietcrisis. 'Banken zijn in hun schulp gekropen en dat moet niet. Ze moeten meer doen aan productontwikkeling om meer mensen aan het werk te houden.'

Cijfers ontslagronde

Van de 7000 banen die geschrapt worden, vallen 950 binnen het ING-onderdeel 'Domestic Bank Nederland'. En dat is ook het onderdeel waar het kantoor in Leeuwarden onder valt. Er werken zo'n 11.000 mensen voor dit ING-onderdeel, verspreid over de grote kantoren in Amsterdam en Leeuwarden en 246 kleinere kantoren. Hoeveel van de 950 ontslagen in het kantoor in Leeuwarden vallen, wordt later bekend gemaakt.

Volgens de FNV is de verwachting dat de focus van de 950 ontslagen komt te liggen op de hoofdkantoorfuncties in Amsterdam en Leeuwarden. Het zwaartepunt zal waarschijnlijk in Amsterdam liggen.