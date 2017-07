Voorwaardelijke celstraf voor stelen Mariabeeldjes

Een vrouw uit Balk heeft vier jaar voorwaardelijke celstraf gekregen met een proeftijd van drie jaar, omdat ze twee Mariabeeldjes heeft gestolen uit een kringloopwinkel in Lemmer. Het was niet de eerste keer dat de vrouw iets meenam zonder te betalen. Ze zat vlak voor de diefstal in Lemmer nog in een proeftijd.

De vrouw is inmiddels onder behandeling van een psychiater en krijgt medicatie. Ze kon de rechter niet uitleggen waarom ze de Mariabeelden gestolen heeft. Volgens eigen zeggen heeft ze de beelden teruggebracht, maar de eigenaresse van de beelden kon ze niet terugvinden in de winkel.