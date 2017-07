De moeder van Bauke Mollema: "We zijn er nog beduusd van"

Bauke Mollema won zondag zijn eerste etappe in de Tour de France. Familie van de wielrenner met Friese wortels volgde de wedstrijd uiteraard op de voet en leefde erg mee. De moeder van Bauke, Anko Bangma, woont in Dokkum en was door het dolle met de etappewinst van haar zoon.

In de rats

"Hij is er al zo lang en zo serieus mee bezig en dan hoop je dat 'ie een keer wint, zeker in de Tour. We zijn er nu nog beduusd van." Bauke zijn ouders zaten voor de televisie te kijken. "Iedereen begint te appen. Zou hij het redden? Het waren een paar spannende laatste honderd meters. Aan het eind zaten we wel wat in de rats, als 'ie maar niet ingehaald zou worden. We liepen door de kamer, trillen en buikpijn. Het was verschrikkelijk. Toen hij over de streep was, heb ik wel even gehuild, zo mooi, zo geweldig."

Blij

Vlak daarna stond een vriend van de familie al met champagne voor de deur en kregen ze veel reacties. "Het regende berichtjes, het was fantastisch, super." Ze hebben ook nog kort contact gehad met Bauke. "Hij belde zelf en was hartstikke blij."