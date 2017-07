Jongens hangen in slagboom bij Skillaard:ProRail verbijsterd

Spoorbeheerder ProRail doet maandag aangifte tegen twee jongens die bij een spoorwegovergang in Schillaard twee slagbomen hebben vernield. Op een filmpje dat op sociale media wordt verspreid, is te zien dat ze in de slagbomen klimmen.

ProRail heeft nog geen idee wie de jonge mannen zijn, maar het bedrijf meldt op Twitter "met stomheid geslagen te zijn". Het is ook nog niet bekend wie de vernielingen heeft gefilmd.

We ontvangen veel berichten over de volgende video en ook wij zijn met stomheid geslagen. ProRail doet #aangifte tegen deze #vandalen. pic.twitter.com/5HlwPLXIb7 — ProRail (@ProRail) July 17, 2017

"Volstrekt ontoelaatbaar gedrag"

"Je gelooft je ogen niet," zegt Aldert Baas van ProRail. "Het is volstrekt ontoelaatbaar gedrag. De mensen brengen niet alleen zichzelf in onveiligheid, maar ook het treinverkeer in gevaar. Dit gaan we aanpakken." De politie zoekt uit wie de jongens zijn. Het bedrijf heeft het filmpje via de website Dumpert gezien en uit de reacties konden ze gewaar worden waar het zou moeten zijn en hebben ze opgezocht om welke spoorwegovergang het ging.

Schadelijk

"De mechaniek van zo'n slagboom werkt zo dat hij wil terugveren als hij naar beneden wordt getrokken, dus deze actie is schadelijk voor de installatie. Deze ontregelende actie kan echt niet. Zo'n installatie is voor de veiligheid en daar moet je niet aankomen."