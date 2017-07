Unieke Duitse stoomploeg op Flaeijelfeesten

Op de Flaeijelfeesten in Nieuwehorne is een unieke Duitse stoomploeg te zien. Het is voor het eerst dat zo'n ploeg naar Nederland komt. De combinatie bestaat uit twee stoomlocomotieven en één kiepploeg, die met een kabel tussen de locomotieven getrokken wordt. Aan weerskanten van de akker staat een locomotief en de ploeg doet daar tussenin zijn werk. Honderd jaar geleden werd zo geploegd.

Het heeft de organisatie van de Flaeijelfeesten bijna drie jaar gekost om de stoomploeg naar Nieuwehorne te krijgen.