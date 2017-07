Beeld van vogel terug op fontein Europaplein

Woensdag komt het beeld van de bronzen vogel terug op de fontein in het midden van het Europaplein in Leeuwarden. Wethouder Friso Douwstra zal het beeld vanaf een hoogwerker op de sokkel zetten. Daarmee is de fontein weer compleet. De fontein is een gemeentelijk monument en moest daarom bij de herinrichting van het Europaplein behouden blijven.

De onderbouw van de fontein is 80 centimeter hoger teruggeplaatst. Anders zou het monument na de herinrichting van het Europaplein niet meer goed te zien zijn. De fontein wordt eind dit jaar weer aangezet als alle werkzaamheden klaar zijn. De bronzen vogel op de fontein is gemaakt door de Leeuwarder beeldend kunstenaar Chris Fokma.