Tytsjerksteradiel krijgt pluim voor dorpen- en jeugdteams

Op het gebied van de efficiëntie en effectiviteit van dorpen- en jeugdteams doet de gemeente Tytsjerksteradiel het prima. Dat zegt RadarBureau, een onderzoeksbureau voor sociale vraagstukken. In Tytsjerksteradiel zijn sinds 2015 twee dorpenteams en een jeugdteam actief. Die helpen mensen die bijvoorbeeld een scootmobiel of rolstoel nodig hebben of behoefte hebben aan jeugdhulp.

De gemeente Tytsjerksteradiel scoort daarbij beter dan vergelijkbare gemeenten. Dat komt vooral doordat de dorpen- en jeugdteams in de gemeente erg vanuit de burgers denken.