Voetbalclub VV Drogeham kan met ingang van het nieuwe voetbalseizoen beschikken over een nieuw parkeerterrein. Op dit moment wordt er gewerkt aan het verharden van de parkeerplaatsen op sportpark It Doltsje in Drogeham. Het werk is afgelopen week gestart. Met de bouwvak moet het nieuwe parkeerterrein klaar zijn. Het onverharde parkeerterrein zorgde al langere tijd voor flink wat overlast.