Leerlingen van scholengemeenschap Singelland in Burgum hebben maandag geld opgehaald voor de Stichting Shorma. Deze stichting zet zich in voor beter onderwijs in Tanzania. De leerlingen uit Burgum organiseerden een Zomermarkt in de Skoalstrjitte, waar ze zelfgemaakt producten verkochten, muziek maakten en auto's wasten. De markt duurde van 10.00 tot 14.00 uur.